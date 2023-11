Robert De Niro sorgt bei Gotham Awards für verwirrten Moment

Robert De Niro (80) wollte Klartext sprechen. Der Schauspieler gehört zu den größten seiner Branche. Vor allem seine Rollen in den Filmen des Regisseurs Martin Scorsese (81) machten ihn zum Weltstar. Aktuell können Fans ihn an der Seite von Leonardo DiCaprio (49) in "Killers of the Flower Moon" sehen – ein Drama, das Beziehungen zwischen westlichen und indigenen Völkern in den USA behandelt. Dieses sensible Thema wollte er auch bei den Gotham Awards ansprechen – doch die Produktion hatte andere Pläne.

Wie unter anderem Deadline berichtet, soll Robert mit seiner Rede eigentlich einen Preis für seinen Film entgegennehmen. Er aber plant, die Bühne zu nutzen, um ein politisch sensibles Thema anzusprechen. Es scheint, als hätte er Probleme mit dem Teleprompter. "Der Anfang meiner Rede wurde bearbeitet, herausgeschnitten. Ich wusste nichts davon. Aber ich möchte ihn vorlesen", erklärt der 80-Jährige und setzt sich durch. Danach kritisiert er den politischen Umgang mit der Geschichte der amerikanischen Ureinwohner. Seine Rede wird mit tosendem Applaus belohnt.

"Killers of the Flower Moon" feierte im Mai bei den Filmfestspielen von Cannes seine Weltpremiere. Robert erschien zusammen mit Leonardo und auch Filmemacher Martin. Erst kurz zuvor war der Hollywoodstar zum siebten Mal Vater geworden. So hatte er gleich doppelt Grund zum Feiern.

Anzeige

Getty Images Robert De Niro, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Robert De Niro, Mai 2023

Anzeige

Getty Images Rober De Niro in Cannes 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de