Nach Babynews: Robert De Niro erscheint bei Filmfestspielen

Robert De Niro glänzt mal wieder bei einer Premiere. Der Hollywoodstar überraschte kürzlich mit einer süßen Nachricht: Er ist zum siebten Mal Vater geworden – und das mit fast 80 Jahren! In seinen zwei gescheiterten Ehen und seiner Beziehung mit Toukie Smith bekam der Schauspieler schon jeweils zwei Kinder. Wer die Mutter des jüngsten Babys ist, verriet der "Scarface"-Darsteller bisher noch nicht. Nun war Robert erstmals wieder auf einer Filmpremiere!

Der 79-Jährige war am Samstag bei den Filmfestspielen in Cannes 2023 in Frankreich bei der Weltpremiere seines neuen Films "Killers of the Flower Moon" zugegen. Robert entschied sich für einen dunklen Anzug und ein weißes Hemd. Dazu kombinierte der siebenfache Vater eine dunkelblaue Krawatte. Gemeinsam mit dem Regisseur Martin Scorsese (80) und Leonardo DiCaprio (48) posierte er auf dem roten Teppich.

Obwohl der Schauspieler bereits sechs Kinder hat, ist er immer noch ab und zu unsicher. "Manchmal glaube ich, dass die Leute nicht wirklich wissen, was es bedeutet, ein guter Vater zu sein", erklärte der Oscar-Gewinner in einem aktuellen Interview mit Access Hollywood. Dazu gehören für den 79-Jährigen offenbar auch Ungewissheiten: "Man weiß, dass man eine Verantwortung hat, aber es ist ein Mysterium, es ist sehr aufregend, aber auch beängstigend, und man gibt sein Bestes."

