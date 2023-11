Schlechte Mama? Chris Töpperwien tadelt Jenny Frankhauser

Ihm platzt der Kragen! Aktuell erwartet Jenny Frankhauser (31) mit ihrem Partner ihr zweites Kind. Im vergangenen Jahr wurde aus dem Paar bereits ein Trio. Seitdem können die Fans den Familienalltag der Schwester von Daniela Katzenberger (37) und ihrem Sohn Damian im Netz mitverfolgen. Dort postet sie regelmäßig private Einblicke. Vor Kurzem teilte sie einen Schnappschuss von einer Autofahrt: Chris Töpperwien (49) hat zu dem Foto aber eine klare Meinung!

Der Goodbye Deutschland-Star ließ in seiner Instagram-Story kein gutes Haar an Jenny. "Man will ja auch nicht beleidigend sein, aber bei diesem Post von dieser Ollen muss man eigentlich schon fast beleidigend sein", ärgert sich der Auswanderer. Auslöser dafür sei das Foto gewesen, auf dem Damian im Auto zu sehen ist. Die Mutter habe grundlegende Fehler gemacht. "Erstens: Das Kind muss anders herum im Kindersitz sitzen. Zweitens: Der Laptop (eh ungesichert). Drittens: Das ungesicherte Koffergepäck auf dem Beifahrersitz", erläutert Chris öffentlich.

Auch er und seine Frau Nicole Töpperwien sind im vergangenen Jahr Eltern geworden. Chris ließ seine Follower an dem Glück teilhaben und veröffentlichte ein niedliches Kuschelfoto mit seinem Sohn. Der kleine Lino ist Papas ganzer Stolz, der den selbst ernannten "Currywurstmann" ganz in seiner Vaterrolle aufgehen lässt.

Jenny Frankhauser und Steffen König mit ihrem Sohn Damian im Juni 2023

Chris Töpperwien mit seinem Sohn Lino

Chris Töpperwien und seine Partnerin mit ihrem Baby, Dezember 2022

