Sehen sich “Bauer sucht Frau”-Christoph und Lisa wieder?

Gibt es ein Wiedersehen? Mutterkuhhalter Christoph und Pharmaziestudentin Lisa nutzten die Hofwoche bei Bauer sucht Frau, um sich besser kennenzulernen. Obwohl die Blondine den Veganer im Vorfeld zappeln gelassen und die gemeinsame Zeit auf drei Tage verkürzt hatte, verstanden sich die beiden überraschend gut: Der Ökobauer sprach mit seiner Auserwählten bereits über seinen Kinderwunsch! Doch wie geht es nach der Hofwoche weiter bei Christoph und Lisa?

In der aktuellen Folge der Datingshow suchen der Niedersachse und die Metal-Liebhaberin zum Abschluss der gemeinsamen Tage ein Gespräch: "Die Zeit mit dir war superschön und ist viel zu schnell vergangen. Ich habe dich echt gerne", gesteht Christoph seiner Hofdame. Die Studentin bräuchte zwar mehr Zeit, um sich zu verlieben, dennoch könne sie sich mehr mit dem Tierliebhaber vorstellen: "Ich sehe Potenzial und ich würde gerne wiederkommen."

Christoph hingegen ist sich seinen Gefühlen sicher. Der 28-Jährige träumt bereits von einer romantischen Hochzeit und spricht nur in den höchsten Tönen von Lisa: "Ich könnte mich nur glücklich schätzen, eine so tolle Frau an meiner Seite zu haben!"

RTL Christoph und Lisa

RTL Lisa und Christoph

RTL Lisa und Christoph

