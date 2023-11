"Bauer sucht Frau"-Christoph erzählt Lisa von Kinderwunsch!

Er möchte Nachwuchs! Ökobauer Christoph ist aktuell bei Bauer sucht Frau auf der Suche nach der richtigen Partnerin. Pharmaziestudentin Lisa konnte das Interesse des Veganers wecken und wurde zur Hofwoche eingeladen. Der Niedersachse, der seit rund einem Jahr alleine durchs Leben geht, testet die Blondine auf Herz und Nieren und spricht auch offen über seinen Kinderwunsch! Doch wie steht Lisa zu der Familienplanung?

In der aktuellen Folge von "Bauer sucht Frau" fackelt der Kuhliebhaber nicht lange und spricht Klartext: "Ich wäre am liebsten jetzt schon Papa", eröffnet er der 29-Jährigen. "Also ich finde, es kommt immer auf den Partner und die Situation an, aber ich kann ihn mir auch sehr gut als Vater vorstellen", zeigt sich Lisa etwas verhaltener, aber nicht abgeneigt von der Idee. Die Studentin hätte gerne ein Kind, es sei kein Muss.

Die Promiflash-Leser zweifelten nach der letzten Folge allerdings an Lisas Absichten: Das Metal-Girl verkürzte ihre Hofwoche auf nur drei Tage, da sie für die Uni lernen müsse. "Er scheint sie sehr zu mögen. Ob sie es auch tut, bin ich mir nicht sicher... Das macht nicht den Eindruck auf mich", schrieb ein besorgter User.

RTL / Stefan Gregorowius Christoph und Lisa

RTL / Stefan Gregorowius "Bauer sucht Frau"-Kandidat Christoph

RTL Lisa und Christoph, "Bauer sucht Frau"-Teilnehmer

