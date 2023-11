Zusammen bei Gala: Ist Harald Glööckler frisch verliebt?

Ist Harald Glööckler (58) wieder in festen Händen? Anfang des Jahres hatte der Modedesigner seine Ehe mit Dieter Schroth (74) für beendet erklärt. Einige Monate später folgte eine kurze Liaison mit dem Politiker Marc-Eric Lehmann. Aktuell gilt der ehemalige Let's Dance-Juror offiziell als Single. Doch nun bringt er die Gerüchteküche zum Brodeln. Harald erscheint jetzt in Begleitung auf einem Event – stellt er hier etwa den neuen Mann an seiner Seite vor?

Gemeinsam mit dem ehemaligen Mr.-German-Sport Dieter Padar besucht Harald die "Künstler gegen Aids"-Gala. Laufen soll zwischen den beiden jedoch nichts. Gegenüber RTL stellt der Modezar klar: "Wir sind seit einiger Zeit befreundet durch eine gemeinsame Freundin." Beide seien separat zu der Veranstaltung eingeladen worden, beschlossen jedoch, das Event gemeinsam zu besuchen.

Für Harald ist die Veranstaltung eine wahre Herzensangelegenheit. "Aids ist immer noch ein großes Thema. Leider nicht mehr bei allen. Viele nehmen das nicht mehr wahr", mahnt der ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmer im Interview.

Getty Images Dieter Padar und Harald Glööckler bei der "Künstler Gegen Aids"-Gala 2023

Getty Images Harald Glööckler, Modeschöpfer

Getty Images Harald Glööckler, TV-Star

