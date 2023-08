Geht da doch mehr? Harald Glööckler und Marc küssen sich!

Sind Harald Glööckler (58) und Marc-Eric Lehmann etwa doch mehr als nur Freunde? In seiner Doku "Herr Glööckler sucht das Glück" gewährt der Modedesigner seinen Fans exklusive Einblicke in sein Privatleben. Neben seiner Scheidung von Dieter Schroth (74) wird auch seine Freundschaft zu dem Politiker Marc-Eric Lehmann thematisiert. Bereits in den vergangenen Folgen wurde deutlich: Der Modeschöpfer fühlt sich zu ihm hingezogen. Jetzt kommt es sogar zu einem überraschenden Kuss zwischen Harald und Marc!

Während einer Party lassen der 58-Jährige und der Berliner es mächtig krachen. "Wir beide kennen uns seit mehreren Jahren. Fünf oder sechs. Wir haben uns bei einer Party kennengelernt", plaudert Marc-Eric aus. Doch eine Beziehung führen sie angeblich nicht. "In letzter Zeit sind wir ein bisschen mehr zusammen unterwegs", fügt Harald hinzu, bevor er dem Politiker überraschend näher kommt. Nach dem ein oder anderen Sekt kommt es zwischen ihnen zu einem Kuss!

Wie der Modedesigner erst vor wenigen Wochen im Interview mit RTL erklärt, sei es zwischen ihm und Marc-Eric bislang aber noch nichts Festes. "Es ist auf einem guten Weg. Wohin der Weg führt, werden wir sehen. Wenn man jemanden mag und gerne Zeit zusammen verbringt, sich gerne berührt, ist man auf einem guten Weg", äußert der ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmer jedoch.

ActionPress Marc-Eric Lehmann und Harald Glööckler bei der Berliner Fashion Week 2023

ActionPress Marc-Eric Lehmann und Harald Glööckler bei der Berliner Fashion Week 2023

ActionPress Harald Glööckler, 2023

