Falsch übersetzt? Neues Royal-Buch beschuldigt König Charles

Das neue Buch über die Royals sorgt mal wieder für Schlagzeilen! In seinem Werk "Endgame" enthüllt Omid Scobie derzeit zahlreiche intime Details über das britische Königshaus. Für große Aufregung sorgte besonders eine Behauptung: Denn laut dem Autor sei innerhalb der Familie tatsächlich über die Hautfarbe von Prinz Harrys (39) Sohn Archie Harrison (4) gesprochen worden. Eben dieser Teil des Buchs schlägt nun hohe Wellen – so hoch, dass der Verkauf in den Niederlanden gestoppt werden muss!

Wie der Sender RTL Boulevard berichtet, soll in der niederländischen Ausgabe des Buchs ein Name zu dem Gespräch über die Hautfarbe genannt werden – und zwar der von König Charles III. (75)! Dabei handelt es sich aber offenbar nicht um eine Enthüllung, sondern einen Übersetzungsfehler. Das beteuert Omid Scobie selbst gegenüber dem Magazin: "Es gab noch nie eine Version, die ich produziert habe, in der Namen vorkommen!" Deshalb wurde nun der Verkauf vor Ort vorläufig gestoppt, bis alle Ausgaben überarbeitet sind.

Dass bei den Royals über Archies Hautfarbe diskutiert worden war, enthüllten Harry und seine Frau Herzogin Meghan (42) selbst in einem Interview mit Oprah Winfrey (69). Damals sei es darum gegangen, "wie dunkel seine Haut wohl werden würde" – und welche Rolle das für die Monarchie spielen könnte. Welches Familienmitglied diese Äußerung getätigt hatte, verrieten Harry und Meghan nicht.

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry, 2019

Anzeige

Getty Images Prinz Harry, Herzogin Meghan und Prinz Charles, März 2019

Anzeige

TVNOW / Harpo Productions - Joe Pugliese Prinz Harry, Herzogin Meghan und Oprah Winfrey

Anzeige

Was haltet ihr von den enthüllten Details über das britische Königshaus? Schockierend, das ist wirklich schlimm. Ich glaube das nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de