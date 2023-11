Krankheit und OP: Ozzy Osbourne stützt sich schwer auf Stock

Ozzy Osbourne (74) scheint mit seiner Gesundheit zu kämpfen. Trotz seiner Parkinson-Diagnose hatte sich der Musiker immer guter Dinge gezeigt. Doch bei einer schweren OP am Rücken wurde ein Tumor entdeckt und entfernt. Seitdem hat der Schockrocker Probleme zu laufen und ist auch auf Hilfe angewiesen. Nun zeigt Ozzy sich nach einiger Zeit wieder öffentlich und wirkt dabei äußerst gebrechlich.

Wie Daily Mail berichtet, fotografierten Paparazzi Ozzy am Dienstag in Los Angeles. Die Fotos zeichnen ein Bild des Black-Sabbath-Frontmannes, das die Fans in Sorge versetzen könnte. Ganz in Schwarz und schwer auf einen Krückstock gestützt, begibt er sich in eine Privatvorstellung des Filmes "Napoleon". Zusätzliche Hilfe bekommt er von einer Assistentin, die ihn am Armhält.

Es ist das erste Mal, dass Ozzy gesehen wird, seit er eine Prognose für sein Leben abgab. Im Interview mit The Rolling Stone überlegte er, wie viel Zeit ihm wohl noch bleibt. "Wie lange soll ich noch leben? Im besten Fall habe ich noch zehn Jahre", so der Musiker. Dieser Gedanke sei ihm gekommen, als seine Frau Sharon (71) ihn beim Rauchen eines Joints darauf hinwies, dass ihn das umbringen kann.

Anzeige

MEGA Ozzy Osbourne im Januar 2023

Anzeige

Getty Images Ozzy Osbourne im Juli 2022

Anzeige

Getty Images Sharon Osbourne, TV-Persönlichkeit, und Ozzy Osbourne, Sänger

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de