Nach Affäre: So steht es um die Ehe von Natalie Portman!

Eine harte Zeit für Natalie Portman (42). 2012 gaben sie und ihr Partner Benjamin Millepied (46) sich das Jawort. Gemeinsam haben sie zwei Kinder, Sohn Aleph (12) und Tochter Amalia (6). Über den Sommer hinweg haben jedoch Trennungsgerüchte die Runde gemacht. Grund dafür soll eine Affäre des französischen Regisseurs gewesen sein. Doch wie geht es jetzt weiter mit der Ehe von Natalie und Benjamin?

Benjamin soll die "Star Wars"-Darstellerin mit der 25-jährigen Klimaaktivistin Camille Etienne betrogen haben. "Ben tut alles, was er kann, damit Natalie ihm verzeiht", weiß ein Insider laut Page Six und fügt hinzu: "Er liebt sie und die Familie." Natalie soll zugestimmt haben, an der Beziehung zu arbeiten. Ihre Priorität sei das Wohl des gemeinsamen Nachwuchses. An den Trennungsgerüchten ist also laut dem Insider nichts dran. Zur Premiere seines Regie-Debüts ging der Franzose jedoch allein, und auch die Schauspielerin wurde zuletzt meist ohne Begleitung gesichtet.

Auf ein offizielles Statement lässt das Noch-Ehepaar die Fans noch warten. Kennengelernt haben die beiden sich am Set von Natalies Erfolgsfilm "Black Swan". Für ihre Rolle als Primaballerina entwarf der ausgebildete Tänzer Benjamin damals die Choreografie.

Getty Images Benjamin Millepied und Natalie Portman

Getty Images Natalie Portman im September 2023

Collection Christophel Natalie Portman in "Black Swan"

