Trennungsgerüchte: Natalie Portman mit Ehemann gesichtet

Ob das was zu bedeuten hat? In den vergangenen Wochen gab es viele Gerüchte, dass die Ehe von Natalie Portman (42) und Benjamin Millepied (46) vorbei sein soll. Der Choreograf soll die Hollywoodschauspielerin betrogen haben. Doch die Oscarpreisträgerin hält noch an der Liebe zum Vater ihrer Kinder fest, allerdings wurde sie bereits ohne ihren Ehering gesichtet. In Paris waren Natalie und Benjamin gemeinsam unterwegs und machten dabei einen bekümmerten Eindruck...

Das zeigen Schnappschüsse, die Daily Mail vorliegen. Auf den Bildern ist zu sehen, wie Natalie und ihr Ehemann nebeneinander herlaufen, dabei fällt auf: Sowohl die "Black Swan"-Darstellerin als auch ihr Partner tragen keinen Ehering. Die zwei sollen ihre Tochter Amalia und ihren Sohn Aleph zur Schule gebracht und anschließend einen Spaziergang gemacht haben. Beide wirkten sehr ernst und alles andere als unbeschwert.

Eine Versöhnung der beiden hält die Beziehungsexpertin Louella Alderson nicht für unwahrscheinlich. Laut ihr arbeiten Natalie und Benjamin daran, ihre Beziehung zu retten. "Für manche Paare ist es möglich, sich zu versöhnen und wieder eine gesunde Beziehung aufzubauen", erklärte Louella gegenüber Mirror.

Getty Images Benjamin Millepied und Natalie Portman

Getty Images Natalie Portman und Benjamin Millepied bei der LA Dance Project Gala 2019

Getty Images Natalie Portman, Schauspielerin

