Nächstes Model: Mats Hummels soll jetzt diese Beauty daten!

Hat er sein Herz neu verschenkt? Rund um Mats Hummels' (34) Liebesleben wird es nicht still. Der Profi-Kicker soll in den vergangenen Monaten mit einigen Netz-Schönheiten angebandelt haben – unter anderem mit Influencerin Julia Gauly oder auch GNTM-Gewinnerin Céline Bethmann (25). Die Damen fürs Leben waren es aber anscheinend nicht. Jetzt gibt es neue Spekulationen. Mats soll an das Model Nicola Cavanis vergeben sein!

Das will nun zumindest Bild wissen. So sollen Freunde der beiden dem Blatt erzählt haben, dass sie angeblich schon länger ein Paar sind. Dafür könnten auch diese Indizien sprechen. Zuletzt war Mats wegen eines Fußballspiels in Mailand – Nicola zeigte sich zur selben Zeit in der italienischen Metropole auf Social Media.

Bestätigt haben es die beiden aber noch nicht. Mats hält sich allerdings immer bedeckt, wenn es um seine Romanzen geht. Seine Ex-Frau Cathy Hummels (35) hingegen hat mehr darüber zu sagen. Hin und wieder stichelt sie gegen den Vater ihres Kindes. Vergangenes Jahr kommentierte sie beispielsweise das Drama rund um Mats und Céline.

Instagram / nicola Nicola Cavanis, Model

Getty Images Mats Hummels im September 2023

Getty Images Mats und Cathy Hummels, April 2016

