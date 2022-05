Cathy Hummels (34) nimmt das Drama mit Humor! Seit einigen Wochen schon sorgt Mats Hummels (33) in Bezug auf sein Liebesleben für Aufruhr im Netz. Mal posten die Moderatorin und er glückliche Familienfotos und im nächsten Moment brodelt nach einem Bild beim Dinner-Date mit Ex-GNTM-Girl Céline Bethmann (23) wieder die Gerüchteküche um eine neue Liebschaft des Profikickers. Bis zuletzt hat sich seine Ehefrau aber nur unterschwellig zu dem Drama geäußert. Jetzt nimmt Cathy Stellung zu den Liebesgerüchten!

In einem TikTok-Video präsentiert sich Cathy nun ungewohnt offen und äußert sich zu den Liebesgerüchten um ihren Mann. Auf die Frage, warum sie sich über das Mats-und-Celine-Drama aufgeregt habe, kontert die Kampf der Realitystars-Moderatorin: "Ich weiß gar nicht, ob ich mich überhaupt geäußert habe, ich fand das alles sehr lustig, was da passiert ist!" Im Video erzählt sie weiter, dass sie sich besonders über die Schlagzeilen der Presse amüsiert hatte: "Ich kann mich an eine Schlagzeile erinnern 'Die Soap des Sommers' und ich wollte schon immer mal in einer Soap mitspielen, also eigentlich ist alles gut!"

Weil das Drama öffentlich im Netz ausgetragen wurde, geben auch ihre Follower regelmäßig ihre Meinung kund. In den Kommentaren unter dem TikTok-Video spalten sich die Meinungen über Cathys Aussage allerdings: Während die einen Mitleid für die Mama empfinden: "Die Arme tut mir wirklich leid" – schreibt eine Userin: "Ich kenne sie nicht... aber in meinen Augen kommt sie einfach unehrlich rüber."

Instagram / cathyhummels Mats und Cathy Hummels mit ihrem Sohn Ludwig

Getty Images Mats und Cathy Hummels im Oktober 2018 in München

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Moderatorin

