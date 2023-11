Zeigt er nun Reue? Julian Zietlow sagt "Sorry" zu Ex Alina

Julian Zietlow (39) fühlt sich augenscheinlich richtig schlecht. In den vergangenen Monaten sorgte der Fitness-Influencer für eine kuriose Schlagzeile nach der anderen. Mit Drogenkonsum und freizügigen Fotos machte er im Netz immer wieder auf sich aufmerksam. Zudem wetterte er heftig gegen seine Ex-Partnerin Alina Schulte im Hoff. Doch inzwischen zeigt Julian Reue für seine Taten und entschuldigt sich öffentlich.

Auf Instagram wendet sich Julian unter anderem an die Mutter seiner beiden Kinder. "Sorry an alle Menschen, denen ich in meinem Leben wehgetan habe… ganz besonders Alina und Kamil", schreibt der einstige Unternehmer zu einigen Fotos. In der Vergangenheit ließ er kein gutes Haar an Alina. Das bereut er nun wohl offenbar.

Kurz bevor Julian sein altes Leben hinter sich ließ, gab es noch einmal eine Annäherung zwischen ihm und Alina. "Wir hatten da auch immer mal wieder On-off-Phasen und ich habe gegen Ende gemerkt, es fühlt sich so an wie im Meditationsraum bei uns im Haus, wo ich nicht mehr aufstehen will, wo ich morgens aufwache und sage: 'Ich kann nicht, ich will nicht'", berichtete er im Netz. Letztlich habe er gemerkt, dass er sie nicht mehr liebt.

Anzeige

Instagram / julianzietlow Julian Zietlow im Juni 2023

Anzeige

Instagram / alina_schulte_im_hoff Julian Zietlow mit seiner Ex Alina Schulte im Hoff

Anzeige

Instagram / alina_schulte_im_hoff Julian Zietlow und Alina Schulte im Juli 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de