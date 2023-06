On-off: Julian Zietlow packt über Trennung von Alina aus!

Julian Zietlow wettert gegen Alina Schulte im Hoff! Die beiden Fitness-Influencer waren seit ihrer Jugend ein Paar. Sie bekamen zwei gemeinsame Kinder – doch im November des vergangenen Jahres folgte die Trennung. Nachdem Julian wegen seines Drogenkonsums und freizügigen Pics für Schlagzeilen gesorgt hatte, kam es zu einer öffentlichen Schlammschlacht. Kurz zuvor hatten Alina und er allerdings noch was am Laufen!

In seiner Instagram-Story verriet der frühere Unternehmer, dass er nach der Trennung Ende des vergangenen Jahres über Weihnachten nach Deutschland zurückgekehrt sei und übergangsweise im Keller seines einstigen Zuhauses gewohnt habe: "Wir hatten es noch mal versucht." Sie hätten dann sogar den ganzen Januar zusammen mit ihren Kindern im thailändischen Ko Phangan verbracht – Julian hätte sich dort eine gemeinsame Zukunft mit Alina vorstellen können. Doch es kam alles anders: "Wir hatten da auch immer mal wieder On-off und ich habe gegen Ende gemerkt, es fühlt sich so an, wie im Meditationsraum bei uns im Haus, wo ich nicht mehr aufstehen will, wo ich morgens aufwache und sage: 'Ich kann nicht, ich will nicht.'" Ihm sei bewusst geworden, dass er die Frau nicht liebe und die Beziehung nicht möchte.

Im Februar hat Julian seine neue Freundin Kate Kolosavskaia kennengelernt, wodurch es ihm allmählich wieder besser ging. Im März war er noch mal zu Besuch bei seinen Kids und konnte einen endgültigen Schlussstrich ziehen: "Ich habe dann auch Berlin von einer schöneren Seite kennengelernt, weil ich einfach die Energie hatte, weil ich einfach nicht mehr süchtig war und endlich auch sagen konnte: 'Ich will nicht mehr.' In dieser Zeit war es auch komplett over."

Instagram / alina_schulte_im_hoff Alina Schulte im Hoff mit ihrem Ex Julian Zietlow

Instagram / katekolosovskaia Julian Zietlow und seine Freundin Kate

Instagram / julianzietlow Julian Zietlow in seinem Haus

