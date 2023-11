Britney enttäuscht von Jamie Lynns UK-Dschungelcamp-Aus

Hat ihre Schwester sie enttäuscht? Jamie Lynn Spears (32) nahm in diesem Jahr an der britischen Version des Dschungelcamps teil. Dort sorgte sie für Furore, denn die Schauspielerin plauderte ordentlich aus dem Nähkästchen – und vor allem auch über ihre berühmte Schwester Britney Spears (41). Erst gestern verließ sie das Format freiwillig. Das ärgerte Britney wohl sehr, wie eine Quelle nun verriet!

Insider, die der "Toxic"-Interpretin nahestehen, sollen behaupten, dass Jamie nie vorhatte, länger als 72 Stunden in dem Camp zu verbringen – genau die Zeit, die erforderlich ist, um ihr Gehalt zu bekommen. Wie ein Tippgeber gegenüber Daily Mail berichtet, sei das eine übliche Verhaltensweiseder TV-Bekanntheit: "Im Gegensatz zu ihrer Schwester zieht Jamie nichts bis zum Ende durch." Das soll ihre Schwester sehr frustrieren. "Britney ist enttäuscht, aber wenn es um das unprofessionelle Verhalten ihrer Familie geht, überrascht sie nichts mehr", verrät der Informant weiter.

"Jamie Lynn Spears hat 'I'm A Celebrity... Get Me Out Of Here!' aus medizinischen Gründen verlassen. Sie war eine fantastische Mitbewohnerin, die sich bei den Prüfungen toll geschlagen und sich gut mit den anderen Promis verstanden hat", erklärte der Show-Sprecher ihren frühen Abgang.

Getty Images Britney Spears, Sängerin

Getty Images Jamie Lynn Spears bei den CMA Awards, 2016

Getty Images Britney Spears mit ihrer Schwester Jamie Lynn, 2003

