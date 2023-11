Hot: Jenny Frankhauser posiert splitternackt in der Wanne!

Jenny Frankhauser (31) zeigt, was sie hat! Aktuell ist die Influencerin zum zweiten Mal schwanger: Nach der Geburt ihres Sohnes Damian im vergangenen Jahr dürfen sie und ihr Partner Steffen König sich wieder auf einen Jungen freuen. In der Schwangerschaft geht es der Schwester von Daniela Katzenberger (37) total gut – sie spürt kaum Symptome. Da bleibt natürlich auch Zeit für heiße Fotos: Jetzt zeigt sich Jenny splitterfasernackt in der Badewanne!

Die kleine Familie genießt gerade einen Wellnessurlaub in den bayerischen Bergen. Die Entspannung tut Jenny offenbar richtig gut, wie ihr neuestes Foto auf Instagram zeigt: Darauf sitzt sie rücklings vor dem Kamin in einer schäumenden Badewanne und genießt ein Gläschen. Damit lässt der Realitystar einen Blick auf seinen nackten Rücken zu. Zusätzlich zum heißen Schnappschuss hat Jenny auch einige Tipps für ihre Follower parat. "Du bist eine entspanntere Mama, wenn du dich nicht vergleichst", schreibt sie.

Die Fans sind jedenfalls entzückt von dem nackten Anblick. "Was ein geiles Bild. Sehr hot", schwärmt eine Nutzerin. "Ein Traum", "Perfektes Bild" und "Was eine tolle Botschaft und wundervolles Bild", stimmen ihr weitere zu.

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser im November 2023

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser, Realitystar

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser im November 2023

Wie findet ihr Jennys Nacktfoto in der Badewanne? Sehr hot! Unnötig! Abstimmen Ergebnis anzeigen



