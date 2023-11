Nach Flauten: Yeliz Koc ist nicht bereit für neue Beziehung!

Yeliz Koc (30) hat in Sachen Liebe schon so einiges hinter sich! Die einstige Der Bachelor-Kandidatin musste in der Vergangenheit nämlich schon ein paar Rückschläge verkraften: Ihre früheren Beziehungen zu Johannes Haller (35), Jimi Blue Ochsenknecht (31), Jannik Kontalis und Yasin Mohamed (32) zerbrachen alle. Teilweise lieferte sie sich mit ihren Ex-Partnern sogar einen öffentlichen Rosenkrieg. Diese Momente haben die Mutter einer Tochter wohl geprägt. Yeliz ist im Moment nicht bereit für eine neue Liebe!

In der aktuellen "Promi Big Brother"-Folge plaudert die Influencerin jetzt ganz offen über ihr Liebesleben – und dabei macht sie deutlich, dass sie vorerst keinen Partner an ihrer Seite will. "Aktuell bin ich noch nicht bereit, eine Beziehung einzugehen", stellt Yeliz klar und verdeutlicht: "Ich will mir da auch Zeit lassen – viel Zeit." Ihr Container-Mitbewohner Dominik Stuckmann (31) ist sich trotzdem sicher, dass die Beauty schon bald auf ihren Traummann treffe.

Wie stellt sich Yeliz ihren Mr. Right denn eigentlich vor? Genauere Angaben macht das Realitysternchen bei Promi BB zwar nicht – doch eine Voraussetzung hat sie dann doch. "Er darf nur nicht mit J anfangen: Johannes, Jimi, Jannik!", witzelt Yeliz und fügt hinzu: "Bei Yasin, das spricht man zum Glück nur so..."

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc, Influencerin

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc auf Ibiza, August 2023

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc, Influencerin

