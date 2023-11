Trotz Trennung: Harald Glööckler feiert Weihnachtstag mit Ex

Harald Glööckler (58) und Dieter Schroth (74) bleiben weiterhin freundschaftlich verbunden! Im Februar dieses Jahres hatte der Designer verkündet, dass sie ihre Lebenspartnerschaft aufheben lassen – nach ganzen 35 Jahren Beziehung. Der Realitystar habe sich von der Anhänglichkeit seines Partners zunehmend eingeengt gefühlt – dadurch sei die Liebe für ihn nach und nach verblasst. Doch an Weihnachten feiern Harald und Dieter trotzdem zusammen!

RTL berichtet der Modeunternehmer, dass er am zweiten Weihnachtsfeiertag zu seinem Ex-Partner in die Pfalz fahren wird – in das Haus, in dem sie acht Jahre lang zusammen lebten. "Wir haben da eine andere Ebene gefunden. Wir haben über 35 Jahre miteinander ausgehalten, das ist ja auch schon schön lang. Und warum nicht auch Weihnachten miteinander verbringen?", meint Harald. Dieter und er hätten ein "sehr gutes, sehr angenehmes Verhältnis".

Den 24. Dezember verbringt Harald hingegen allein – doch das stört ihn gar nicht: "Ich werde Heiligabend mit meinem süßen kleinen Hund im Bett verbringen. Neben das Bett stelle ich Champagner und Nudeln mit Trüffeln, das ist so traditionell." Dazu werde der 58-Jährige sich im Kerzenlicht Weihnachtsfilme ansehen und Gebäck knabbern. "Ich möchte meditativ ein bisschen zu mir kommen", erklärt er seine ruhigen Pläne.

ActionPress Dieter Schroth und Harald Glööckler

Schroeder / face to face Dieter Schroth und Harald Glööckler, 2000 in Berlin

Schroeder/face to face Harald Glööckler und Dieter Schroth

