Fünfter Exit: Dieser Star muss "Promi Big Brother" verlassen

Wer muss heute seine Sachen packen? Fast schon zwei Wochen lang harren die Stars im Promi Big Brother-Container aus. Zuerst wurde Patricia Blanco (52) aus der Show rausgevotet, ihr folgte Philo. Doch auch Jürgen Milski (60) war es nicht vergönnt, weiterhin um das Preisgeld zu kämpfen. Am gestrigen Abend musste dann Ron Bielecki (25) das Feld räumen. Doch welches Sternchen trifft es dieses Mal?

Die Zuschauer hatten es heute wieder in der Hand, wer auf der Exit-Liste steht: Wie der große Bruder bekannt gibt, müssen zunächst noch Dilara Kruse, Manuela Wisbeck (40) und Dominik Stuckmann (31) um ihren Platz zittern. Der Rest war safe. Das Publikum will jedoch einen dieser Teilnehmer nicht mehr länger in der Sendung haben – Manuela erhält die wenigsten Stimmen und muss ihre Sachen packen.

Einige Zuschauer haben bereits damit gerechnet, dass Manuela heute rausfliegen wird, wie eine Promiflash-Umfrage ergab: So nahm die Schauspielerin hinter Iris Klein (56), die 773 (31,3 Prozent) von 2.472 Stimmen erhielt, und Peter Klein (56), der 492 Votes (19,9 Prozent) bekam, den dritten Platz ein. Etwa 322 Leser, was 13 Prozent ausmachen, fanden, dass die Geschichte von Manuela auserzählt ist.

SAT.1 Dilara Kruse, Spielerfrau

Sat.1 Manuela Wisbeck bei "Promi Big Brother" 2023

Sat.1 Peter und Iris Klein bei "Promi Big Brother" 2023

