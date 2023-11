Fans finden: Dieser Promi-BB-Star soll heute rausfliegen

Die Fans haben entschieden! Bei Promi Big Brother kämpfen seit dem 18. November wieder 13 Realitystars um den Sieg. Doch bereits vier Bewohner mussten die härteste Promi-WG Deutschlands verlassen. Nach Patricia Blanco (52), Philo, Jürgen Milski (60) und Ron Bielecki (25) muss heute erneut ein Star aus dem Container ausziehen. Promiflash hat bei den Fans nachgehakt, wer als Nächstes seine Koffer packen soll!

Bei einer Promiflash-Umfrage [Stand: 30. November, 22:07 Uhr] gaben 773 (31,3 Prozent) von 2.472 Zuschauern an, sich an Iris Klein (56) sattgesehen zu haben. Mit großem Abstand folgt der Mutter von Daniela Katzenberger (37) ihr Noch-Ehemann Peter Klein (56): Der Hobby-Sänger fuhr 492 Stimmen (19,9 Prozent) ein. Aber auch die Geschichte von Manuela Wisbeck (40) scheint für die Fans auserzählt: 322 Leser (13,0 Prozent) wollen sie nicht mehr in der Realityshow sehen.

Als wahrer Publikumsliebling entpuppte sich dagegen Yeliz Koc (30): Nur 43 Zuschauer (1,7) möchten gerne sehen, wie die Influencerin das Haus verlässt. Ebenfalls beliebt ist Dominik Stuckmann (31): Der einstige Rosenkavalier liegt mit 143 Stimmen (5,8 Prozent) mit einigem Abstand hinter der Verflossenen von Jimi Blue Ochsenknecht (31). Doch auch auf Paulina Ljubas (26) können die Reality-Fans offenbar noch nicht verzichten: Nur 182 (7,4 Prozent) Zuschauer stimmten für den Auszug der Freundin von Tommy Pedroni.

Iris Klein bei "Promi Big Brother"

Peter Klein, Ex-Partner von Iris Klein

Manuela Wisbeck bei "Promi Big Brother" 2023

