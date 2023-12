Nach Geburt: Chethrin Schulze widmet Partner Liebeserklärung

Sie liebt ihn jetzt noch mehr! Chethrin Schulze (31) hatte ihre Fans im Mai mit süßen Neuigkeiten überrascht: Damals hatte sie verkündet, mit ihrem Liebsten ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs zu erwarten. Ihre Follower nahm die Love Island-Bekanntheit auf ihrer besonderen Reise mit. Vor wenigen Tagen war dann endlich der große Tag gekommen: Sie durfte ihren kleinen Wonneproppen in den Armen halten. Nun macht Chethrin ihrem Angebeteten eine süße Liebeserklärung!

Auf Instagram postet sie einen kurzen Clip von ihrem Partner, der ihren gemeinsamen Sprössling aus dem Krankenhaus trägt. Dazu schreibt die stolze Mutter: "Einige haben es prophezeit und meinten: 'Warte mal ab, bis dein Mr. Smiley euren kleinen Mann in den Armen hält, dann liebst du ihn noch viel mehr.'" Damit haben ihre Fans recht gehabt, wie sie bestätigt: "Ich dachte, dass ich diesen Mann gar nicht noch mehr lieben kann, aber doch, ich liebe ihn noch mehr und noch mal anders als zuvor." Dazu setzt sie den Hashtag "Heißester Daddy".

Erst vor wenigen Tagen schwärmte die frischgebackene Mama auf Instagram darüber, wie glücklich sie seit der Geburt ihres Söhnchens ist. "Ich fange am Tag gefühlt 300 Mal vor Freude an zu weinen, weil ich nicht glauben kann, dass dieses kleine Wunder endlich bei uns ist und ich so eine unendliche Liebe empfinde, die schon 'weh tut.'"

Anzeige

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze mit ihrem Freund

Anzeige

Instagram / chethrin_official Das Baby von Chethrin Schulze

Anzeige

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de