Acht Jahre Ehe: Eddie Redmayne verrät sein Liebesgeheimnis

Eddie Redmayne (40) ist noch immer überglücklich! Der Schauspieler ist schon seit vielen Jahren mit seiner Partnerin Hannah Bagshawe zusammen. 2014 gab sich das Paar dann auch das Jawort. Seitdem durften die beiden auch zwei gemeinsame Kinder auf der Welt begrüßen: Einen Sohn und eine Tochter. Doch wie hält der Phantastische Tierwesen-Star die Beziehung auch nach all den Jahren noch frisch? Gegenüber Promiflash verriet Eddie nun sein Liebesgeheimnis!

Am Rande der Verleihung der GQ Men of the Year Awards traf Promiflash den Oscar-Preisträger. Was hält seine Ehe auch nach acht Jahren am Laufen? "Das ist eine schwierige Frage. Bald steht unser Hochzeitstag an. Das nicht zu vergessen ist sehr wichtig!", witzelte Eddie verschmitzt.

Insgesamt ist der "Les Misérables"-Star noch sehr happy mit seiner Beziehung. Er kam aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus! "Aber ich bin sehr glücklich, dass ich so eine tolle Frau habe. Es ist ein Traum und macht mich so glücklich", gab Eddie im Promiflash-Interview zu.

Getty Images Eddie Redmayne bei den "GQ Men of the Year"-Awards 2022

Getty Images Hannah Bagshawe und Eddie Redmayne, Oktober 2022

Getty Images Hannah Bagshawe und Eddie Redmayne

