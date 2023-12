Bei Iris' Promi-BB-Exit: Ex-Mann Peter Klein muss weinen!

Versöhnen sie sich am Ende doch noch? In der diesjährigen Promi Big Brother-Staffel waren Iris (56) und Peter Klein (56) nach monatelanger Funkstille erstmals wieder aufeinandergetroffen. Das hatte zwischen dem Ex-Paar für einige Konflikte gesorgt. Gestern wurde die Katzenberger-Mama von den Zuschauern aus dem Container gevotet. Ihr Show-Aus löste bei ihrem Noch-Ehemann einiges an Emotionen aus. Peter musste bei Iris' Auszug weinen!

Nachdem die Entscheidung über Iris' Exit gefallen war, musste sie den anderen Bewohnern Auf Wiedersehen sagen. Bei der Verabschiedung zwischen dem Noch-Ehepaar kam es dann zu einer überraschend emotionalen Szene. Iris und Peter schlossen sich in die Arme und hielten lange inne. Die Wahl-Mallorquinerin konnte ihre Gefühle dabei nicht verbergen und weinte hemmungslos. Aber auch Peter ließ der Abschied nicht kalt – ihm standen die Tränen sichtbar in den Augen.

Einige Ex-Bewohner vermuten, dass Iris insgeheim immer noch in Peter verliebt ist. "Ich denke und meine Vermutung ist, dass Iris Peter noch liebt! Ich merke das immer wieder, wenn ich so sehe, wie sie Peter anguckt", hatte beispielsweise Manuela Wisbeck (40) bei "Promi Big Brother – Die Late Night Show" geäußert.

