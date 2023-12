"Good Luck Guys": Bei Aurelia Lamprecht und Micha kriselt es

Gibt es etwa Ärger im Paradies? Bereits seit einigen Monaten wird über eine Romanze zwischen Michael Schüler (26) und Aurelia Lamprecht spekuliert. Die beiden TV-Bekanntheiten sollen sich in der Survivalshow Good Luck Guys kennen und angeblich auch lieben gelernt haben. In der Sendung scheint es zwischen den vermeintlichen Turteltauben ordentlich zu knistern. Zumindest bis jetzt: Schon am dritten Tag kriselt es zwischen Micha und Aurelia!

Dass die Love Island-Teilnehmerin gemeinsam mit einigen Showkollegen im Meer badet, gefällt dem Fußballer gar nicht. Er beginnt, sie über Dominik und Yasin (32) auszufragen. "Willst du mich eifersüchtig machen?", fragt der Kicker die Beauty. Diese kann die Aufregung jedoch überhaupt nicht nachvollziehen: "Das war übertrieben. Ich hatte das Gefühl, ich muss mich rechtfertigen, aber wofür? Also das ist noch gar nicht der Zeitpunkt dafür, sich rechtfertigen zu müssen." Doch Micha sieht das offenbar anders: "Ich habe keinen Bock auf Spielereien und darauf, dass Aurelia jetzt zwischen Dominik und mir hin und her springt."

Auch Aurelias Freundin Michelle Daniaux mischt sich ein. Sie hakt bei Micha nach, was zwischen den Influencern läuft. "Ich habe ihr gesagt, dass ich mehr fühle. Da stimmt die Chemie einfach", erklärt er ehrlich. Die Österreicherin gibt ihm einen Schubs in die richtige Richtung: Er geht zu seiner Teampartnerin und entschuldigt sich für sein Verhalten. Die Brünette nimmt seine Entschuldigung an: "Ich mag ihn ja trotzdem, es hat sich für mich nichts geändert."

Anzeige

Instagram / aurelialamprecht Aurelia Lamprecht, Reality-TV-Kandidatin

Anzeige

RTL / Markus Hertrich Michael Schüler bei "Are You The One? – Reality Stars in Love" 2022

Anzeige

Instagram / michelledaniaux Michelle Daniaux, Ex-"Temptation Island V.I.P."-Kandidatin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de