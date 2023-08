Was läuft da bei Aurelia Lamprecht und Micha Schüler?

Bahnt sich da gerade eine neue Liebe an? Aurelia Lamprecht und Micha Schüler (26) sind längst keine Unbekannten mehr in der Reality-Welt. Die Brünette war 2020 durch Love Island bekannt geworden. Der Hottie hatte 2022 mit seiner damaligen Freundin Denise Bröhl an #CoupleChallenge teilgenommen. Auch nach Are You The One – Reality Stars in Love wollte es bei dem Kicker nicht mit der Liebe klappen. Jetzt könnte es ein neues Reality-Traumpaar geben, denn die beiden TV-Stars teilen verdächtig ähnliche Storys. Was läuft bei Aurelia und Micha?

Auf den Instagram-Profilen der Influencer verdichten sich die Hinweise, dass die beiden aktuell viel Zeit miteinander verbringen. Es scheint so, als würde Micha die Beauty in Frankfurt besuchen. Dort scheinen die zwei ein Sonnenbad zu genießen. Sowohl Aurelia als auch der Fußballer teilen Fotos von sich vor derselben Fassade im Hintergrund. Außerdem sieht es so aus, als würden sie gemeinsam ein Restaurant besuchen. Die "Love Island"-Bekanntheit erwähnt dieses in ihrer Story. Auf der Seite des Lokals sind Fotos eines Trockenblumengestecks zu sehen, das Micha am selben Tag wie Aurelia auch postet.

Die beiden könnten sich kürzlich bei den Dreharbeiten zu einer bislang noch unbekannten Show kennengelernt haben. Diese soll von der Netflix-Erfolgsserie Squid Game inspiriert sein. Dabei sein sollen Reality-Stars wie Serkan Yavuz (30), Walentina Doronina (23), Jasmin Herren (44) und viele weitere. Auch Aurelia und Micha könnten zum Cast dazugehören. Beide waren nämlich im Zeitraum der Dreharbeiten inaktiv.

Instagram / aurelialamprecht Aurelia Lamprecht, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / micha_schue Micha Schüler im Juni 2022

RTLZWEI / Luis Zeno Kuhn Serkan Yavuz, "Kampf der Realitystars"-Kandidat 2023

