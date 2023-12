Matthias Mangiapane ist erster "Promi Big Brother"-Finalist!

Der erste Finalist steht fest! Die diesjährige Staffel von Promi Big Brother rückt immer näher: Schon am Montag ist es so weit. Am heutigen Abend wurde die Gruppe wieder kleiner und Dominik Stuckmann (31) musste aus dem Container ausziehen. Der Rest der Gruppe kämpft noch um die 100.000 Euro Gewinnsumme. Einer rückt dem Ziel einen großen Schritt näher: Matthias Mangiapane (40) ist sicher im Finale!

Nachdem Dominiks Auszug verkündet worden war, ging es Schlag auf Schlag: Die Container-Chefin Paulina Ljubas (26) durfte den ersten Kandidaten für das Finale auswählen. Sie konnte entweder sich selbst wählen oder einen Konkurrenten. "Ich möchte mich nicht selbst nehmen, sondern jemand anderen. Weil wenn ich es ins Finale schaffe, möchte ich das auf ehrlichem Wege durch die Zuschauer, wenn sie mich sehen möchten. […] Ich werde die Schleife Matthias geben", verkündete sie selbstsicher.

Die Fans sind von der Wahl der Ex on the Beach-Teilnehmerin geschockt – Matthias hatte sich zuvor nämlich durch seinen Streit mit den anderen Kandidatinnen keine Freunde gemacht. "Und schon hat Matthias es mithilfe von Paulina geschafft. Er zeckt und schleimt sich ins Finale", wettert ein Fan. Ein anderer Zuschauer glaubt, dass Paulina noch die Konsequenzen dafür bekommen könnte: "Das könnte jetzt sogar ein Fehler gewesen sein. Wenn es auch sehr großzügig von Paulina war."

©SAT.1/Willi Weber Paulina Ljubas bei "Promi Big Brother" 2023

SAT.1/Nadine Rupp Matthias Mangiapane, TV-Persönlichkeit

Sat.1/Nadine Rupp Paulina Ljubas, TV-Persönlichkeit

