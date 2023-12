Kurz vor dem Promi-BB-Finale: Dieser Star muss jetzt gehen

Der nächste Promi muss gehen! Seit zwei Wochen kämpfen die diesjährigen Promi Big Brother-Teilnehmer um den Sieg der TV-Show. Zuerst musste Patricia Blanco (52) die Heimreise antreten, ihr folgten Philo Kotnik, Jürgen Milski (60), Ron Bielecki (25) und Manuela Wiesbeck. Gestern verließ dann Iris Klein (56) unter Tränen die Sendung. Nun steht der nächste Exit an und von den zwei Nominierten Dominik Stuckmann (31) und Peter Klein (56) muss einer den Container verlassen!

Die Würfel sind gefallen! Dominik erhielt die wenigsten Anrufe und darf somit nicht länger um den Sieg kämpfen! Der ehemalige Bachelor muss sich von seinen Mitbewohnern verabschieden und scheitert somit zwei Tage vor dem Finale.

Dominik teilt eine emotionale Rede zum Abschied: "Und an alle, die das gerade noch sehen, danke, dass ihr meine Reise mitverfolgt habt. An die anderen: Ihr haltet durch, ok? In dieser Zeit hier ist es so krass emotional und es ist wichtig, die Liebsten an seiner Seite zu haben, daher schreibt ihnen eine Nachricht!"

Peter Klein, TV-Star

Dominik Stuckmann bei "Promi Big Brother" 2023

Dominik Stuckmann, "Promi Big Brother"-Teilnehmer 2023

