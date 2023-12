Nach Promi-BB: Iris Klein ist happy über Verhältnis zu Peter

Sie zeigt sich optimistisch! Iris Klein (56) musste gestern das Promi Big Brother-Haus verlassen. Die Teilnahme an der Show hatte für viel Aufsehen gesorgt, da die Katzenberger-Mama und ihr Ex Peter Klein (56) beide in den Container gezogen waren. Und obwohl die dunkelhaarige Powerfrau die ein oder andere Träne wegen des gelernten Malers verlor, blieb der große Streit aus. Im Gespräch mit Promiflash plaudert Iris nun offen über ihre Zeit in der TV-Show!

Nur wenige Stunden nach ihrem Auszug gibt die 56-Jährige Promiflash ein Interview und spricht über das Verhältnis zu ihrem Ex: "Beim Abschied haben wir uns angeschaut, er hatte auch Tränen in den Augen und er hat mir noch zugeflüstert: 'Alles wird gut'". Die Pfälzerin zeigt sich optimistisch, dass das Verhältnis zu Peter wieder besser werden wird: "Wir konnten uns wieder in die Augen schauen, ohne dass wir uns anschreien, ohne dass wir beide einen Heulkrampf bekommen."

Das Thema Scheidung stehe allerdings immer noch im Raum: "Er will leider immer noch Geld von mir, aber das müssen jetzt die Anwälte klären." Insgesamt zeigt sich Iris zufrieden mit ihrem Auftritt. "Jeder fragt mich ständig und permanent, wie es weitergeht und deswegen war es jetzt für mich auch nicht schlimm, dass ich da öffentlich den Deckel drauf mache", erzählt sie gelassen.

Anzeige

SAT.1 Iris und Peter Klein bei "Promi Big Brother"

Anzeige

SAT.1 Peter Klein bei "Promi Big Brother"

Anzeige

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein und Peter Klein im April 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de