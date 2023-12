Nach Show zwei: Wer ist euer "The Masked Singer"-Favorit?

Am vergangenen Sonntagabend startete The Masked Singer in die zweite Runde. Verschiedene deutsche Promis stellten ihr Gesangstalent in Ganzkörperkostümen verkleidet unter Beweis und ließen die Jury und das Publikum gespannt raten. Eva Padberg (43), die im Feuerlöscher steckte, konnte die Fans mit ihrer neuen Performance nicht ganz von sich überzeugen – sie musste die Show verlassen! Doch wer ist nach Folge zwei der "The Masked Singer"-Favorit?

Nach der ersten Folge der musikalischen Rate-Show war der Troll mit Abstand der Liebling der Promiflash-Leser. Konnte er bei diesem Mal auch mit seiner Medley-Performance überzeugen? Oder war es doch eher der kleine Vogel Kiwi, der mit "She's Like The Wind" von Patrick Swayze (✝57) überzeugte? Der Lulatsch legte eine aufregende Bühnenshow zu MC Hammers (61) "U Can't Touch This" hin. Klaus Claus wählte Shaggys (55) 2000er-Jahre Hit "It wasn't me" und die Eisprinzessin wählte den Song "Unstoppable" von Sia (47). Der Hengst Mustang entschied sich für "I Still Haven't Found What I'm Looking For". Und auch die Marsmaus konnte mit ihrem "Uptown Funk"-Auftritt endlich zeigen, was sie drauf hat.

Der Kiwi sorgte nicht allein mit seinem Gesang für Aufmerksamkeit: Windmaschinen sollten den flugunfähigen Vogel für einen Moment fliegen lassen – doch diese waren wohl ein wenig zu stark eingestellt und sorgten dafür, dass die Kopfbedeckung des Kostüms verrutschte.

ProSieben/Willi Weber Eva Padberg bei "The Masked Singer" 2023

ProSieben/Willi Weber "The Masked Singer"-Marsmaus

Getty Images Der Kiwi bei "The Masked Singer"

