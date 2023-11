Panne! Der "The Masked Singer"-Kiwi verliert Maske auf Bühne

Bei The Masked Singer kam es zu einem Fauxpas! Vor einigen Minuten startete die zweite Liveshow der diesjährigen Staffel: Auch in der neuen Season der beliebten Rateshow fragt sich das Rateteam Woche für Woche, welche Promis sich unter den aufwendig gestalteten Kostümierungen verbergen. Beim ersten Auftritt des Abends kam es jedoch direkt zu einer großen Panne: Dem Kiwi rutschte die Maske vom Kopf!

Während der Promi unter dem gefiederten Kostüm in der aktuellen "The Masked Singer"-Show Patrick Swayzes (✝57) Song "She's Like the Wind" zum Besten gab, kam es zu einem großen Missgeschick: Die Maske in Form des Vogels rutschte dem Star kurzerhand vom Kopf. Der Teilnehmer konnte die Situation aber gerade noch so retten, indem er das Kopfteil direkt wieder gerade rückte.

Trotz der schnellen Reaktion des Kiwis, entging vielen Zuschauern die Panne nicht! Auf X melden sich nach dem Fauxpas zahlreiche User zu Wort. "Hat jemand das Gesicht vom Kiwi erkannt? Die Maske ist abgeflogen" oder auch "Ist da gerade der Kopf weggeweht?", schreiben beispielsweise zwei Nutzer.

Anzeige

Getty Images Jenke von Wilmsdorff, Ruth Moschner und Álvaro Soler bei "The Masked Singer"

Anzeige

ProSieben / Willi Weber Der Kiwi bei "The Masked Singer" 2023

Anzeige

ProSieben / Willi Weber Der "The Masked Singer"-Kiwi und Matthias Opdenhövel

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de