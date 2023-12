Tanzt Thomas Gottschalk nächstes Jahr bei "Let's Dance"?

Tauscht Thomas Gottschalk (73) bald die Wetten gegen Tanzschuhe ein? Vergangenes Wochenende feierte der Moderator das Ende einer Ära: Wetten, dass..? wurde zum letzten Mal ausgestrahlt – und dabei kam es nicht nur zu kultigen, sondern auch zu eher unangenehmen Momenten. Ob der blonde Lockenkopf dem Fernsehen aber nicht allzu lange fernbleibt? Thomas gilt als heißer Kandidat für die kommende Staffel von Let's Dance!

Das wird am Samstagabend in der TV-Sendung Disney100 – Die große Jubiläumsshow deutlich! Dort moderiert Thommy neben Victoria Swarovski (30) durch die Show, zu Gast ist unter anderem Motsi Mabuse (42). Die "Let's Dance"-Jurorin erklärt ehrlich: "Ich sehe es kommen: 2024. Thomas bei 'Let’s Dance'!" Der Blondschopf ist hingegen noch etwas unsicher, ob das wirklich zu ihm passt: "Das Einzige, was ich kann, ist Foxtrott. Ich kann nur mit mir alleine tanzen!" Die Zuschauer versuchen jedoch, ihn mit tosendem Applaus zu überzeugen.

Sein Talent auf der Tanzfläche beweist Thomas in der Show sogleich. Gemeinsam mit Victoria Swarovski schwebt er beim Opening mit einem langsamen Walzer über die Tanzfläche. Musikalisch begleitet wird das Ganze von Yvonne Catterfeld (44) und Tom Beck (45), die den Song "Beauty and the Beast" aus dem Disney-Klassiker Die Schöne und das Biest singen.

"Disney100 – Die große Jubiläumsshow" am Samstag, 2. Dezember 2023 ab 20:15 Uhr auf RTL

Anzeige

Getty Images Helene Fischer, Shirin David und Thomas Gottschalk bei "Wetten, dass.. ?"

Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Thomas Gottschalk mit Motsi Mabuse bei "Disney100 – Die große Jubiläumsshow"

Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Yvonne Catterfeld, Thomas Gottschalk, Victoria Swarovski und Tom Beck bei "Disney100"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de