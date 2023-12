Wow! Seltener Auftritt von Liam Hemsworth und Gabriella

Die beiden ziehen alle Blicke auf sich! Liam Hemsworth (33) geht seit der Scheidung von Miley Cyrus (31) im Jahr 2019 schon einige Jahren mit seiner Freundin Gabriella Brooks (25) durchs Leben. Der Schauspieler und das Model halten ihre Beziehung allerdings größtenteils aus der Öffentlichkeit heraus – hin und wieder zeigen sie sich aber als Pärchen. Jetzt strahlen Liam und Gabriella auf einer Gala in glamouröser Garderobe!

Am Samstagabend fand in Melbourne die NGV Gala statt – und der Hunger Games-Star und seine Liebste zählten zu den hochkarätigen Gästen. Während Liam in einem dunklen Anzug mit schwarzer Krawatte einen klassischen Look wählte, zog Gabriella mit einem hellblauen, fließenden Seidenkleid alle Blicke auf sich. Der atemberaubende Pärchenauftritt ist eine Seltenheit – nur hin und wieder laufen die beiden Australier über den roten Teppich.

Schon seit Ende 2019 sind Liam und Gabriella ein Herz und eine Seele. Vor allem nach der schmerzhaften Trennung von Miley war Gabriella für Liam da und half ihm, über sie hinwegzukommen. "Während Liams Familie nach der Trennung von Miley eine große Stütze war, war es Gabriella, die ihm gezeigt hat, dass es ein Leben nach Miley gibt", plauderte ein Insider vor einiger Zeit gegenüber Entertainment Tonight aus.

Getty Images Liam Hemsworth und Gabriella Brooks in Melbourne, Dezember 2023

Getty Images Liam Hemsworth und Gabriella Brooks auf der NGV Gala 2023

Getty Images Miley Cyrus und Liam Hemsworth 2019

