Abgefahren: Elite-Uni Harvard bietet Taylor-Swift-Kurs an!

Eine außergewöhnliche Ehre für Taylor Swift (33)! Aktuell füllt der Popstar mit seiner Tournee die Arenen der Welt und versetzt die Zuschauer in Ekstase. Doch auch in der akademischen Welt scheint sie Fuß zu fassen: Die Englischprofessorin Stephanie L. Burt ist bekennender Swiftie und möchte gern ihre Leidenschaft mit den Studenten ihrer Elite-Universität teilen. In Harvard können glühende Fans künftig das Werk von Taylor studieren!

Bereits im nächsten Semester soll der Kurs mit dem Titel "Taylor Swift und ihre Welt" angeboten werden. "Wir können uns glücklich schätzen, dass einer unserer wichtigsten Künstler auch gleichzeitig einer der berühmtesten Menschen der Welt ist. Warum sollte man dazu nicht einen Kurs anbieten?", erklärt die Professorin, wie The Standard berichtet. Sie findet es faszinierend, wie Taylor sich mit dem literarischen Kanon auseinandersetzt und ihre Einflüsse auch direkt in den Songs benennt. Dementsprechend stehen neben den Texten der Songwriterin auch eine Vielzahl anderer Autoren auf der Leseliste.

Es ist nicht das erste Mal, dass die "Blank Space"-Interpretin die Anerkennung einer berühmten Universität erhält. Im vergangenen Jahr verlieh die New York University ihr einen Ehrendoktortitel in Kunstwissenschaften! Selbst studiert hat Taylor jedoch nie.

Taylor Swift bei den VMAs 2023

Taylor Swift bei einem Konzert in Glendale, Arizona

Taylor Swift bei der Abschlussfeier der New York University 2022

