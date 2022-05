Millionen von Platten verkauft – und jetzt auch noch Doktorin. Taylor Swift (32) ist wohl eine der erfolgreichsten Sängerinnen aller Zeiten. Die Blondine hat nicht nur Platten im dreistelligen Millionenbereich verkauft, sondern wurde auch mit dem begehrtesten Musikpreis der Branche, dem Grammy Award, nahezu überhäuft. Dabei ist die "All Too Well"-Interpretin ein echtes Multitalent: Sie ist nämlich nicht nur Sängerin, sondern auch Gitarristin, Songwriterin, Musikproduzentin und Schauspielerin. Jetzt kann Taylor noch einen weiteren Titel in ihre Vita aufnehmen: Doktorin.

Stern berichtet jetzt: Die Country-Sängerin bekam von der New York University den Ehrendoktortitel in Kunstwissenschaften verliehen. Dabei hat Taylor selber nie an einer Universität studiert. Die neue Frau Doktorin ging auch gleich ihrer ersten Aufgabe nach: Sie hielt im vollen Stadion des Baseballteams der New-York-Yankees bei der Abschlussfeier der Hochschulabsolventen eine Rede.

Taylor gab den Studierenden einige Tipps für ihren weiteren Lebensweg. Es sei wichtig zu wissen, was man behalten und was man loslassen müsse."Ihr könnt Euch aussuchen, wofür Euer Leben Zeit und Platz hat. Seid anspruchsvoll", riet die Künstlerin. Außerdem solle man bei Notfällen nicht sie um Hilfe bitten. Mit einer Ausnahme: "Es sei denn, Euer konkreter Notfall besteht darin, dass Ihr dringend einen Song mit einer eingängigen Hook und einem äußerst kathartischen Bridge-Abschnitt hören müsst", scherzte Taylor.

Getty Images Taylor Swift, Country-Sängerin

Getty Images Taylor Swift bei der Abschlussfeier der New York University 2022

Getty Images Taylor Swift, 2006 in Nashville

