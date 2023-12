Alles vorbei? Bei Harry Styles und Taylor soll es kriseln!

Ist diese junge Liebe etwa schon wieder am Ende? Seit vergangenem Sommer soll Harry Styles (29) die Schauspielerin Taylor Russell (29) daten. Die beiden versteckten ihre Zuneigung zueinander in der Öffentlichkeit nicht, sondern hielten sogar öffentlich Händchen. Der Sänger soll total verschossen in seine neue Flamme gewesen sein – doch das könnte nun erloschen sein! Die Beziehung zwischen Harry und Taylor scheint in der Krise zu stecken!

Wie The Sun berichtet, soll sich die Kanadierin eine Woche lang in Großbritannien aufgehalten haben, um an einem Shooting teilzunehmen – ohne Harry zu treffen! Der One Direction-Star sei in seinem Haus im Norden Londons gewesen, während seine Partnerin nur wenige Kilometer weiter in einem Fünfsternehotel residiert habe. "Taylor verbrachte ihre Reise nach London allein und wohnte in einem Hotel statt mit Harry", meint ein Insider. Die Beziehung sei "abgekühlt", weil beide viel zu tun hätten.

Die beiden seien einfach noch nicht bereit, sich voll aufeinander zu fokussieren: "Es war eine stürmische Romanze, aber sie sind noch jung und stehen an einem entscheidenden Punkt ihrer Karriere." Einen endgültigen Schlussstrich hätten Taylor und Harry aber nicht gezogen – im Gegenteil. "Sie haben großen Respekt voreinander und wollten Weihnachten zusammen verbringen", behauptet die Quelle.

Getty Images Harry Styles im Februar 2023

Getty Images Taylor Russell, Schauspielerin

Getty Images Harry Styles, Februar 2023

