Camila Cabellos Schönheit war das Letzte, an das sie dachte!

Sie hatte kein Interesse an Beauty! Camila Cabello (26) ist ein gefeierter Star und war mit der Gruppe Fifth Harmony bekannt geworden. In diesem Jahr machte sie unter anderem Schlagzeilen wegen ihrer Beziehung mit Shawn Mendes (25). Als gefeierte Sängerin glänzt die gebürtige Kubanerin stets in glamourösen Outfits. Doch dies hatte nicht immer Priorität für sie: Camila war ihre Schönheit damals unwichtig!

Gegenüber People gibt die Sängerin Einblicke in ihr Verhältnis zum Thema Beauty. "Es hat sich sehr verändert. Ich glaube, als ich jünger war und zu arbeiten anfing, war meine Schönheit das Letzte, woran ich dachte! Da ich aus einer Einwandererfamilie stamme, kam mir das ziemlich albern vor", offenbart die "Shameless"-Interpretin und fügt hinzu: "Ich denke, es ist eigentlich nur ein Ausdruck von Freude und Lebendigkeit. Ich bin jetzt besessen von Beauty! Es macht einfach so viel Spaß."

Erst in diesem Sommer präsentierte sich die Musikerin voller Lebensfreude im Netz. So hatte Camila ein Urlaubsfoto veröffentlicht, auf dem sie nackt im Wasser planschte. Dabei strahlte sie glücklich in die Kamera. "Ich liebe dich, Puerto Rico!", schwärmte die 26-Jährige.

ActionPress Camila Cabello und Shawn Mendes in New York, Mai 2023

Getty Images Camila Cabello bei den Grammy Awards, 2018

Instagram / camila_cabello Camila Cabello in Puerto Rico im Juli 2023

