Sehr gewagt! Camila Cabello präsentiert sich nackig im Netz

Damit überrascht Camila Cabello (26) ihre Fans! Die Sängerin hatte in den vergangenen Wochen mit ihrem Liebesleben für jede Menge Aufsehen gesorgt, denn: Sie hatte wieder mit ihrem Ex Shawn Mendes (24) angebandelt und war sogar beim Knutschen mit ihm erwischt worden. Doch auch ihr zweiter Versuch hatte keine Früchte getragen– so ist seit Anfang Juni bekannt, dass sie erneut getrennte Wege gehen. Aber Camila weiß wohl, wie sie trotzdem im Gespräch bleibt: Sie teilt jetzt Fotos, auf denen sie nackt ist!

Auf ihrem Instagram-Account postet die "Shameless"-Interpretin eine Bilderreihe, in der zwei Aufnahmen besonders ins Auge springen: Auf den Schnappschüssen ist die Brünette splitterfasernackt in einem Pool zu sehen – allerdings verdeckt sie ihre intimen Stellen mit Emojis. Während sie keck in die Kamera lächelt, versucht sie mit ihren Händen nach einem Ast zu greifen. "Ich liebe dich, Puerto Rico. Jetzt geht es zurück ins Studio, um mein Album fertigzustellen", schreibt sie zu ihren Urlaubsfotos.

Doch wird das Studio das Einzige sein, wozu sie zurückkehrt? Schließlich machten vor rund einem Monat laut People Gerüchte die Runde, dass Camila wieder einen Mann daten soll. Aber auch diese Romanze soll sich schnell im Sand verlaufen haben.

Anzeige

Instagram / camila_cabello Camila Cabello, Sängerin

Anzeige

Instagram / camila_cabello Camila Cabello im Juli 2023

Anzeige

Instagram / camila_cabello Camila Cabello im Mai 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de