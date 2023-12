Chrissy Teigen feiert 38. Geburtstag mit Ketamin-Therapie

Chrissy Teigen (38) hat eine besondere Art, in ihr neues Lebensjahr zu starten! Das Curvy-Model und sein Mann John Legend (44) können auf ein aufregendes Jahr zurückblicken: Im vergangenen Januar hatte ihre Tochter Esti das Licht der Welt erblickt. Im darauffolgenden Juni bekamen die Influencerin und der Sänger erneut Nachwuchs, so begrüßten sie ihren Sohn Wren per Leihmutter auf der Welt. Mittlerweile genießt die sechsköpfige Familie ihren Alltag in vollen Zügen – doch ihren 38. Geburtstag will Vierfach-Mama Chrissy wohl eher entspannt angehen.

Auf Instagram teilt die Beauty nun eine Reihe von Bildern, die sie an ihrem besonderen Ehrentag zeigen: Sie trägt ein weißes kurzes Kleid mit einem rosafarbenen Blumenmuster. Darauf abgestimmt posiert ihr Mann John in einem lachsfarbenen Anzug und einem weißen Hemd an ihrer Seite. "Ich hatte einen wirklich schönen Geburtstag", schreibt das Model zu den Schnappschüssen und berichtet dann ausführlich: "Ich hatte Lunch mit meinen Freunden, dann habe ich eine Ketamin-Therapie gemacht." Im Anschluss habe sie noch Zeit mit ihren vier Kindern zu Hause genossen. Daraufhin ließ sie den Abend beim Hot-Pot-Dinner ausklingen.

Ihr Mann John ließ es sich nicht nehmen, den Beitrag zu kommentieren. "Ein perfekter Tag. Wir lieben dich, Mami", schwärmt der "All Of Me"-Interpret. Auch einige Stars reagierten auf Chrissys Post – wie etwa der Modern Family-Star Jesse Tyler Ferguson (48): "Ich hab dich lieb, Chrissy! Alles Gute zum Geburtstag, ich vermisse dich!" Auch Katy Perry (39) meldete sich zu Wort: "Ich liebe deine Reise so sehr."

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen und John Legend, November 2023

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen mit ihrem Sohn Miles und Tochter Esti

Getty Images Jesse Tyler Ferguson im Juni 2023

