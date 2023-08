Zu sechst: Chrissy Teigen und John Legend im Familienurlaub

Ach, wie süß! Chrissy Teigen (37) und John Legend (44) waren zu Beginn dieses Jahres zum dritten Mal Eltern geworden. Nur wenige Wochen später verkündeten das Model und der Sänger weitere überraschende Babynews. Per Leihmutter durften sie weiteren Familienzuwachs begrüßen. Mit Söhnchen Wren ist das Familienglück momentan wohl perfekt – immer wieder teilen die beiden süße Einblicke aus ihrem Alltag als Familie. Jetzt verbringen Chrissy und John ihren ersten Urlaub zu sechst!

Davon teilt der "All of Me"-Interpret jetzt zahlreiche Schnappschüsse bei Instagram. Ein Foto zeigt seine Frau, die gemeinsam mit ihrem Baby Esti und der ältesten Tochter Luna (7) im Pool posiert. Auf einem weiteren strahlt der vierfache Papa mit seinem Sohn Miles (5) und Baby Wren in die Kamera. "Unser erster Urlaub als sechsköpfige Familie. So weit, so toll!", schreibt John zu diesen und noch einigen weiteren Bildern seiner Kids.

Ihre gemeinsame Familienzeit scheinen die sechs in vollen Zügen zu genießen. Schon vor wenigen Tagen teilte John ein niedliches Video, in dem er seine Tochter Esti auf den Schultern trägt und eine kleine Tanzperformance zum Besten gibt. Zu Snoop Doggs (51) Song "Drop It Like It's Hot" legt er eine flotte Sohle aufs Parkett und begeistert seine Fans damit: "Wir lieben es, tolle Väter zu sehen! John, diese süßen Babys sind so gesegnet, so wunderbare Eltern zu haben", schwärmt ein Follower.

Anzeige

Instagram / johnlegend John Legend mit zwei seiner Kinder

Anzeige

Instagram / johnlegend Chrissy Teigen und John Legends Kinder

Anzeige

Instagram / johnlegend Chrissy Teigen und John Legends Kinder

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de