Diese Eigenschaft liebt Tom Holland an Zendaya besonders!

Tom Holland (27) plaudert aus dem Nähkästchen! Der britische Schauspieler geht schon seit einiger Zeit mit seiner Spider-Man-Kollegin Zendaya (27) durchs Leben: Nachdem der Leinwandheld und die Beauty ihre Beziehung zunächst versteckt hatten, turtelten sie immer wieder auf roten Teppichen und in der Öffentlichkeit. Jetzt macht der Marvel-Star seiner Freundin eine niedliche Liebeserklärung: Tom erklärt, welche Eigenschaft er an Zendaya besonders schätzt!

Während einer Rede bei einem Event der Gewerkschaft SAG-AFTRA, die auf YouTube zu sehen ist, schwärmt Tom von Zendaya. In seiner Ansprache betont der 27-Jährige, dass er es besonders schätze, dass die Euphoria-Darstellerin ein so ehrlicher Mensch sei. "Zendaya ist wahrscheinlich die Ehrlichste, was ich liebe. Das braucht man einfach", fasst er zusammen.

Aber auch Zendaya schwärmte in der Vergangenheit schon in der Öffentlichkeit von Tom! Im April 2022 gewährte die gebürtige Kalifornierin einen Einblick in ihre Beziehung. Sie erklärte gegenüber Entertainment Tonight, dass ihr Freund eine große Stütze für sie sei: "Ich denke, es ist großartig, diese Unterstützung und Liebe um sich herum zu haben, weil man das braucht."

Anzeige

Getty Images Tom Holland im Juni 2023

Anzeige

Getty Images Zendaya Coleman und Tom Holland, Dezember 2021

Anzeige

OLIVIER BORDE / BESTIMAGE Zendaya bei der Fashion Week in Paris im Oktober 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de