Nach Geburt im Mai: Jasi_xx3 (21) wird zum dritten Mal Mama!

Jasi_xx3 (21) hat frohe Neuigkeiten! Die TikTok-Bekanntheit ist mit 17 Jahren zum ersten Mal Mutter geworden: Im August 2020 hatte sie ihre Tochter Eleyna gemeinsam mit ihrem Ex-Freund auf der Welt begrüßt. Doch damit war ihre Familienplanung noch lange nicht abgeschlossen, so wurden sie und ihr Partner Mou im Mai dieses Jahres mit einer weiteren Tochter beglückt. Nur sieben Monate nach der Geburt ihrer Kleinen verkündet Jasi nun, dass sie und Mou erneut Nachwuchs erwarten!

Auf Instagram teilt die bald dreifache Mama ihre frohe Neuigkeit mit einem niedlichen Bild: Auf diesem ist sie in einem beigen Rock, einem gleichfarbigen Strickpullover sowie einer passenden Jacke vor dem Eiffelturm in Paris zu sehen. Vor ihr kniet ihr Liebster nieder, um der kleinen Wölbung an ihrem Bauch einen Kuss zu geben. Ein weiteres Foto klärt das Ganze mit einem positiven Schwangerschaftstest auf. "Wir sind schwanger", bestätigt die TikTokerin voller Vorfreude.

Der Großteil der Fans reagiert sehr überrascht auf Jasis Neuigkeit. "Okay, damit hab ich nicht gerechnet […]. Ich wünsche euch alles Beste auf der Welt! Ihr seid eine tolle Familie", gratuliert eine Userin unter dem Beitrag, ein anderer Nutzer schreibt: "Ich wusste es! Herzlichen Glückwunsch!" Andere Fans kritisieren es hingegen, dass die 21-Jährige so schnell wieder schwanger geworden ist.

Instagram / jasi_xx3 Jasi_xx3 Schwangerschaftstest, November 2023

Instagram / jasi_xx3 Jasi_xx3 mit ihren zwei Kindern

Instagram / jasi_xx3 Jasi_xx3, ihr Partner Mou und das gemeinsame Kind der beiden an Silvester 2022

