Jasi_xx3 im Mamaglück: Ihre zweite Tochter ist endlich da!

Jasi_xx3 (20) ist zum zweiten Mal Mutter geworden! Der TikTok-Star hatte im August 2020 mit Tochter Eleyna ihren ersten Nachwuchs begrüßen dürfen. Zusammen mit ihrem Freund Mou schwebt sie seither im Familienglück. Im vergangenen Oktober teilte die Internetbekanntheit ihre zweite Schwangerschaft mit. Doch ließ die Geburt auch nach dem Entbindungstermin noch lange auf sich warten. Nun meldet sie sich überglücklich aus dem Krankenhaus zurück: Jasi hat ihre zweite Tochter zur Welt gebracht!

Auf Instagram zeigt sie in einem Foto, wie sie die Neugeborene im Arm hält und verrät noch einige Details: "Unsere süße Miriya ist heute am 9. Mai 2023 um 05:40 Uhr gesund auf die Welt gekommen. Wir sind so unfassbar glücklich und genießen jetzt die gemeinsame Zeit zusammen." Während sie mit geschlossenen Augen ihre Tochter umarmt, macht ihr Partner mit einem großen Lächeln ein Selfie.

Einen Tag zuvor hatte Jasi ihren Fans berichtet, zur Einleitung der Geburt im Krankenhaus zu sein, da das Baby nach wie vor auf sich warten ließ. Nun freuen ihre Follower sich riesig über die zweite Geburt der 20-Jährigen und teilen ihre Glückwünsche. "Ich freu' mich so, mehr von der Maus zu sehen!", schreibt ein begeisterter Nutzer.

