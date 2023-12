"Temptation Island"-Yannick "schnell patzig" in Beziehung

Yannick Syperek will sich bessern. Der Kölner geht es bisher bei Temptation Island V.I.P. eher ruhiger an, während seine Freundin Mimi Gwozdz (29) ausgelassen feiert. Bislang wirkt es so, als würde ihre Beziehung dem ultimativen Liebesexperiment auf alle Fälle standhalten. Doch beim Einzellagerfeuer, bei dem der ehemalige Bachelor in Paradise-Kandidat keine Aufnahmen von seiner Liebsten bekommt, verrät er, dass Impulsivität ein Thema in ihrer Beziehung ist. Was genau Yannick damit meint, verrät er Promiflash.

"Die Impulsivität in der Beziehung bewirkt einfach, dass ich in meinen Augen bei unsinnigen Gründen schnell patzig werde", erklärt der einstige Bachelorette-Kandidat gegenüber Promiflash. Aus diesem Grund habe er das beim Lagerfeuer angesprochen. "Allerdings sind diese ganzen 'Dinge, die in der Beziehung falsch laufen' weitaus weniger wild, als sie dargestellt werden", klärt er das Thema auf.

Dass Yannick keine Aufnahmen von Mimi beim Einzellagerfeuer bekommen hatte, brachte ihn ziemlich durcheinander. "Keine Bilder zu bekommen, regt natürlich das Kopfkino zwangsläufig an", schildert er gegenüber Promiflash. Das habe dazu geführt, dass er sich Sorgen um die Gesundheit seiner Liebsten gemacht hatte! "Im ersten Moment hatte ich aber tatsächlich Angst um Mimi", gibt er zu.

RTL / René Lohse Yannick Syperek und Mimi Gwozdz, "Temptation Island"-Kandidaten

Instagram / yannis.sy Yannick Syperek, Reality-TV-Star

RTL Yannick Syperek mit Mimi Gwozdz bei "Bachelor in Paradise"

