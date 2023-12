Von Yeliz bei Promi BB nominiert: Iris "extrem enttäuscht"

Das hat sie wohl sehr getroffen! Iris Klein (56) zog in diesem Jahr als Überraschungsgast in den Promi Big Brother-Container ein. Einen guten Draht entwickelte die Mutter von Daniela Katzenberger (37) dort zu Yeliz Koc (30). Als Containerchefin musste die Ex von Jimi Blue Ochsenknecht (31) jedoch drei Bewohner nominieren – und entschied sich unter anderem für Iris. Die zog schließlich auch den Kürzeren und musste ihre Koffer packen. Gegenüber Promiflash verrät Iris nun, wie sie nach ihrem Auszug zu Yeliz steht.

Sauer sei sie auf ihre Bezugsperson nicht, wie sie im Interview mit Promiflash verrät. Dafür aber "menschlich extrem enttäuscht". Zudem wittert sie eine Verschwörung: "Mein Bauchgefühl sagt mir, dass sie eine Absprache mit Dominik Stuckmann (31) und Peter hat, dass sie einander niemals nominieren werden und deswegen musste sie mich nehmen." In Iris Augen sei dies allerdings sehr unfair ihr gegenüber. Mit dem Thema habe die einstige Dschungelcamp-Kandidatin mittlerweile dennoch abgeschlossen.

Einen kleinen Seitenhieb kann sie sich dann aber trotzdem nicht verkneifen: "Sie hatte mich ja schon bei Kampf der Realitystars nominiert, mit der Begründung, dass ich meinen Haarföhn nicht gefunden und mich dann aufgeregt habe: 'Mensch, wo ist das Scheißding?'" Damals sei das Yeliz' Begründung gewesen und diesmal eben, dass sie als letzte eingezogen sei.

Sat.1 Iris und Peter Klein bei "Promi Big Brother"

SAT.1/Nadine Rupp Iris Klein, TV-Star

Sat.1 Yeliz Koc bei "Promi Big Brother"

