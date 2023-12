Zweistellig: So viel nahm Dominik Stuckmann bei Promi BB ab!

Dominik Stuckmanns (31) Zeit bei Promi Big Brother hat Spuren hinterlassen! Zwei Wochen lang war er im Container der Realityshow harten Bedingungen ausgesetzt: Haferflocken, Schlafmangel und psychische Belastung durch die anderen Kandidaten musste er ertragen. Gestern war dann Schluss für den ehemalige Bachelor und er verließ das Haus. Promiflash verrät Dominik, dass er ganz schön viel Gewicht im Container gelassen hat!

"Ich habe gefühlt zehn Kilo verloren. Wenn ich in den Spiegel schaue, erkenne ich mich nicht wieder [...]. Es hat sich viel verändert an meinem Körper", erklärt er im Promiflash-Interview. Das sei auch seiner Freundin Anna Rossow (35) beim ersten Zusammentreffen nach seinem Exit nicht entgangen: "Anna hat heute Nacht gesagt: 'Das ist, als liegt da irgendein Fremder neben mir, da ist ja gar nicht mehr so viel dran.'" Doch der Gewichtsverlust ist nicht alles, was Dominik an seinem Äußeren belastet. "Ich fühle mich, als wäre ich jetzt gerade aus einem richtigen Gefängnis gekommen. Ich habe mich nicht rasiert, ich sah auch wie Räuber Hotzenplotz, ich habe gestunken", führt er aus.

Nach dem tagelangen Essensentzug führte Dominiks erster Gang nach seinem Promi-BB-Aus auch direkt ins Schnellrestaurant. "Wir haben bei McDonalds gehalten und ich habe einen Hamburger Royal TS gegessen mit extra viel Mayo, Ketchup, Pommes reingedrückt und eine Cola auf Ex getrunken. Also es war schon pervers, was ich da gemacht habe", berichtet er Promiflash.

Dwi Anoraganingrum / Future Imag Dominik Stuckmann und Anna Rossow beim 27. RTL-Spendenmarathon 2022

Sat.1 Dominik Stuckmann bei "Promi Big Brother" 2023

SAT.1 / Nadine Rupp Dominik Stuckmann, "Promi Big Brother"-Kandidat 2023

