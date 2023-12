Nach "Promi Big Brother": Dominik Stuckmann ist am Ende!

Dominik Stuckmann (31) lässt seine Zeit bei Promi Big Brother Revue passieren! Der ehemalige Bachelor verbrachte die vergangenen zwei Wochen gemeinsam mit Peter Klein (56), Paulina Ljubas (26) und Co. in der berühmt-berüchtigten TV-WG. Am Samstagabend musste er das Format dann verlassen. Im Promiflash-Interview gewährt der Ex-Rosenkavalier jetzt einen Einblick in seine Gefühlswelt: Dominik ist nach seiner Zeit im Promi-BB-Container total ausgelaugt!

"Ich muss sagen, ich bin ganz schön angeschlagen. Das war eine superemotionale Reise für mich", betont der Hottie gegenüber Promiflash und fügt hinzu: "Ich war einfach ausgelaugt. So wenig Essen, so wenig Schlaf, so viele verschiedene Menschen auf einem Haufen – das macht einfach was mit einem." Er habe nicht damit gerechnet, dass die Zeit im Container auch "für den Kopf" so anstrengend sei.

Aber was fand Dominik bei Promi BB rückblickend eigentlich am härtesten? Neben dem eiskalten Duschwasser habe es noch zwei weitere Punkte gegeben, die ihn an seine Grenzen brachten. "Das Essen hat eine große Rolle gespielt. Ich habe tagelang gehungert", zählt er auf und erklärt: "Aber das Schlimmste für mich war eigentlich der Schlafmangel. Wir haben am Tag nur ein paar Stündchen geschlafen."

SAT.1 / Nadine Rupp Dominik Stuckmann, "Promi Big Brother"-Kandidat 2023

Sat.1 Dominik Stuckmann bei "Promi Big Brother" 2023

Sat.1 Dominik Stuckmann, "Promi Big Brother" 2023

