Bei Michael B. Jordan wurde während Urlaub eingebrochen

Das konnte Michael B. Jordan (37) kurz vor Weihnachten sicher nicht gebrauchen. Der Schauspieler macht derzeit Urlaub in seinem Haus in Los Angeles. Wie TMZ berichtet, erschien am Mittwoch ein Fremder auf seinem Grundstück, während er zu Hause war. Dessen Anwesenheit löste einen Sicherheitsalarm aus und die Security reagierte schnell. Der Unbekannte wurde noch auf dem Gelände konfrontiert und konnte vom LAPD vom Grundstück gebracht werden. Kurios: Der Mann behauptete beim Eintreffen der Beamten, Teil des Sicherheitsteams zu sein. Michael selbst stand nicht in direktem Kontakt mit dem ungebetenen Gast, er wurde aus Sicherheitsgründen vom Grundstück gebracht, während die Polizei übernahm.

Die Security soll zunächst noch beschlossen haben, keine Anzeige zu erstatten, entschied sich aber im Nachhinein um. Aktuell wird der Vorfall von der zuständigen Staatsanwaltschaft betreut. Bislang ist nicht klar, was der Eindringling auf Michaels Grundstück wollte. Für den Filmstar soll der Mann unbekannt gewesen sein, weshalb nicht gesagt werden kann, ob es sich um einen klassischen Einbrecher oder vielleicht sogar einen Stalker handelte. Mit dieser Erfahrung ist der "Creed"-Darsteller aber nicht allein. Immer öfter scheinen Fremde auf die Grundstücke Prominenter einzudringen. Auch Promis wie Taylor Swift (35), Richard Gere (75) und Rihanna (36) bekamen schon ungebetenen Besuch.

Für Michael war es sicher von Vorteil, dass sein Sicherheitsdienst vor Ort war. Der US-Amerikaner lebt nämlich allein als Single. Eine Partnerin wünscht er sich aktuell aber nicht, wie er im Frühjahr im Podcast "On Purpose With Jay Shetty" verriet – und das, obwohl er sich hin und wieder allein fühle. "Es gibt eine Einsamkeit, die ich verspüre. Die Verantwortung, die man trägt, isoliert einen und auf der anderen Seite isoliert einen die Last, die man trägt", meinte der 37-Jährige. Wenn es darum gehe, eine neue Partnerin zu finden, wolle er aber dennoch nichts überstürzen.

Getty Images Michael B. Jordan im Jahr 2022

Getty Images Michael B. Jordan im Dezember 2022 in Los Angeles

