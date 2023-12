Nach Trennung: Julian Zietlow kuschelt mit nacktem Hintern!

Ganz nach dem Motto – ein schöner Rücken kann auch entzücken! Hinter Julian Zietlow (39) liegen turbulente Monate: Im September verkündete der Fitnessinfluencer, dass sich seine einstige Seelenverwandte Kate Kolosovskaia nach knapp acht Monaten Beziehung von ihm getrennt hat. Die Beauty turtelt bereits mit dem nächsten Mann herum. Und ihr Ex tut es ihr nun gleich: Julian zeigt sich beim Kuscheln mit seiner neuen Flamme!

In seiner Instagram-Story gewährt der 39-Jährige abermals private Einblicke in sein Leben – und die haben es mal wieder in sich! Julian filmt sich aus dem Bett heraus. Ein Detail fällt dabei besonders ins Auge: Der nackte Popo, der auf ihm liegt. "Das Wichtigste zuerst", lässt er seine Follower wissen und markiert dazu eine Frau namens Yaya.

Die neue Liebe scheint Julian seiner Ex dennoch nicht zu gönnen. Erst im vergangenen Monat berichtete Kate aufgelöst im Netz, dass er ihrem neuen Freund gegenüber gewalttätig geworden sei. "[...] Kynam kam aus dem Massageraum und setzte sich auf das Fahrrad", erzählte sie und fügte hinzu: "Julian kam von hinten und zog ihn runter. Er zog ihn zu Boden und schlug ihn zweimal."

Anzeige

Instagram / julianzietlow Julian Zietlow mit seiner neuen Flamme Yaya

Anzeige

Instagram / katekolosovskaia Julian Zietlow und seine Ex-Freundin Kate

Anzeige

Instagram / katekolosovskaia Kate Kolosavskaia mit ihrem neuen Freund Kynam

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de