"Scheiße!": Luxusjacht der Geissens auf Dubai gestrandet!

Sie ist einfach stecken geblieben! Die Millionäre Robert Geiss (59) und Carmen Geiss (58) teilen seit vielen Jahren ihr luxuriöses Leben mit den Fans. In ihrer Show Die Geissens nehmen die reichen Unternehmer ihre Zuschauer seit 2011 mit auf ihre Reisen um die Welt. Aber jetzt geht es nicht mehr weiter: Die Jacht der Geissens hatte einen Unfall in Dubai!

Auf Instagram teilt Robert ein Video, in dem er das Malheur schildert. "Heute haben wir im wahrsten Sinne des Wortes die Arschkarte gezogen! Wir haben die Indigo Star auf Sand gesetzt!", verkündet der 59-Jährige. Dabei sei nicht klar, was die Ursache dafür gewesen war, dass die Jacht im Hafen von Dubai stecken blieb. Robert erklärt: "Wir lassen uns überraschen, was morgen rauskommt. Ob es ein Fehler vom Kapitän war oder ein technischer Fehler, müssen wir abwarten. Scheiße!" Bei dem Unfall wurde keiner verletzt.

Erst Anfang dieses Jahres kamen Gerüchte auf, dass die Indigo Star nicht im alleinigen Besitz der Millionäre sei. Die Jacht sei eigentlich das Eigentum der Ghost Shipping Company S.A. Robert gehören aber Anteile an dem Schiffverleihunternehmen.

Instagram / carmengeiss Robert und Carmen Geiss, deutsche Reality-TV-Stars

SIPA PRESS / ActionPress Robert Geiss, TV-Star

RTLZWEI "Die Geissens" in Staffel 21

